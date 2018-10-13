HAKKARİ:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:11

Çukurca’nın 400 yıllık su değirmeni restore ediliyor

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında 400 yıllık tarihi su değirmeninin restorasyonu devam ediyor.Çukurca Belediyesi bir taraftan restorasyon işlemlerini yaparken, diğer taraftan da...

Çukurca'nın 400 yıllık su değirmeni restore ediliyor
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Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında 400 yıllık tarihi su değirmeninin restorasyonu devam ediyor.

Çukurca Belediyesi bir taraftan restorasyon işlemlerini yaparken, diğer taraftan da tarihi su değirmeninin çevresinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, restorasyon çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini belirterek, “Tarihi 400 yıllık su değirmenimizi faal duruma sokarak, üretilen ürünleri ’Zap’ markası adı altında piyasaya süreceğiz. Burada çiftçilerimiz tarafından üretilen susam, çeltik ve buğday gibi ürünlerin tamamının doğal olmasına önem vererek piyasaya süreceğiz. Burada organik olan ürünlerimizden hem çiftçimiz kazanacak hem de Türkiye’nin dört bir yanında organik ürün almak isteyen vatandaşlarımız kazanacak. Amacımız, Çukurca’nın üretime geçerek tarım alanında ivme kazanması ve lezzeti başka hiçbir yerde bulunmayan Çukurca tahininin rekoltesini yükseltmektir. Bizler Çukurca halkının adını sadece terörle değil, güzel projelerle anılmasını istiyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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