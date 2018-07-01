HAKKARİ:
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01 Temmuz 2018 Pazar 21:42

Doğa severler terörden temizlenen sat göllerinde şenlik düzenlediler

Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları kulübü 3 bin 100 rakımlı sat göllerinde düzenlediği “Doğa Sporları Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerince gerçekleştirilen...

Doğa severler terörden temizlenen sat göllerinde şenlik düzenlediler
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Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları kulübü 3 bin 100 rakımlı sat göllerinde düzenlediği “Doğa Sporları Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan 3 bin 100 rakımlı Sat buzul göllerinde düzenlenen "Doğa Sporları şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları kulübü tarafından düzenlenen doğa şenliğine il dışından olmak üzere onlarca doğasever ve sporcu katıldı. 3 gün boyunca devam eden şenlikte güvenlik güçleri hakim tepelerde huzuru sağlarken doğaseverler ise sat göllerinde kano, yüzme, bot, doğa yürüyüşü ve tırmanış gibi etkinlikler gerçekleştirdi. Gece geç saatlere kadar yaktıkları kamp ateşi etrafında oturan doğaseverler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirerek doyasıya eğlendi. Şenliği değerlendiren Cilo Doğa Derneği Başkanı Hacı Tansu, sat dağları ve sat göllerine il dışından olmak üzere il ve ilçelerden katılım yapan doğaseverlerle birlikte “Doğa Sporları Şenliği” düzenlediklerini söyledi. Bu tür faaliyetleri ilin ve bölgenin doğa sporları açısından tanıtılması amacıya düzenlediklerini ifade eden Tansu, "Yaklaşık 35 kişiyle burada kamp kurduk. Doğaseverlerimizle kano, yüzme, bot, doğa yürüyüşleri gerçekleştirerek bu muhteşem doğayı fotoğrafladılar. Tabi düzenlediğimiz bu tür faaliyetlerin bölgemiz açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bölgemizin turizme kazandırılması için inşallah faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.

Yaklaşık 43 ülkeyi otostopla gezen dağcı ve gezginci Serap Göke ise Hakkari’nin ihtişamlı doğasını görmek için İstanbul’dan geldiğini söyledi. 1999’dan beri dağcılıkla uğraştığını ifade eden Göke, "Esasen Mersinliyim, fakat 8 yaşımdan beri İstanbul’da oturuyoruz. Annem babam öğretmen. Ben de emekliyim. Emekli olduktan sonra daha rahat oldu gezmelerim. Yaklaşık 18 yıldır gezmeye başladım. Gezdiğim ülkelerin genel olarak doğasına yöneldim. Tabi tarihini de merak edip araştırıyorum. Yabancı ülkelerin dışında en çok kendi ülkemin doğasını ve tarihini merak ettim. Toplamda 43 ülke gezdim. Şuan Hakkari’deyim. Otostopla Ege ve Akdeniz’i önce gezdim. Kendime bir proje çizdim. Birinci etapta İstanbul’dan Sivas’a geldim. Hava şartları nedeniyle geri döndüm. Bu sene Sivas’tan Van’a geldim. Oradan da Hakkari’ye geldim. Herkes merak ediyor. Neden tek başına ve otostop. Çünkü her zaman birini bulamıyorum. Neden otostop derseniz? Yine maliyet söz konusu, az parayla çok yer görmek istiyorum. Sonuçta ben emekliyim. İrtibatta olduğum meslektaşım Hacı Tansu’nun cilo sat göllerinde üç günlük programını duydum. Bu benim hayalimdi. Ve şu an buradayım. Kamp kurduktan sonra doğayı gezdik. Güzel birliktelikler oldu. Çok mutluyum. Bu organizasyonu yapan Cilo Dağcılık ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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