HAKKARİ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:40

Eski hükümlü kendi iş yerini açtı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden eski hükümlü Mehdi Tımarcı, aldığı destekle kendi iş yerini açtı.Bir süre cezaevinde yattıktan sonra cezasını tamamlayan Mehdi Tımarcı, kendi iş yerini açmak için Cumhuriyet Başsavcılığı...

Eski hükümlü kendi iş yerini açtı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden eski hükümlü Mehdi Tımarcı, aldığı destekle kendi iş yerini açtı.

Bir süre cezaevinde yattıktan sonra cezasını tamamlayan Mehdi Tımarcı, kendi iş yerini açmak için Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığına yaptığı yardım talebi kabul edildi. Dündar’ın talebi doğrultusunda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan proje, "Engelli ve Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında değerlendirilmesi için Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne sunuldu. Projesinin onaylanmasının ardından, iş yerini açarak kendi işinin sahibi oldu.

Tımarcı’nın iş yerinin açılışına Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı ve bazı esnaf ile vatandaşlar katıldı.
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