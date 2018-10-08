Evleri çöken 6 nüfuslu Engin ailesi yardım bekliyor

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi’nde evleri çöken ve açıkta kalan 6 nüfuslu Engin ailesi, temelini attıkları evleri için yardım eli bekliyor.

Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı Hakkari’nin Cevizdibi köyünden göç ederek il merkezindeki Bağlar Mahallesi’ne yerleşen ve burada toprak evde yaşam mücadelesi veren Engin ailesi, evlerinin yıkılmasıyla ortada kaldı. Bir vatandaşın verdiği toprak eve yerleşen Engin ailesi, bu evin de bir bölümünün çökmesi sonucu ölümle burun buruna yaşıyor. Çöken evin bir bölümünde yaşam mücadelesi veren Engin ailesi, yıkılan eski evlerinin yerine yeni ev yapmak için devlet büyüklerinden ve hayırsever vatandaşlardan yardım eli bekliyor.

Kalp krizi sonucu babaları vefat eden ve anneleri tarafından okutulan 5 çocuklu Engin ailesi, Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına da yaptığı müracaatın cevabını bekliyor.

Kalp krizi sonucu eşini kaybeden 5 çocuk annesi Emine Engin, çocuklarını aldığı dul maaşı ile geçindirdiğini söyledi. Engin, “Eşim geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eski bir toprak evimiz vardı, o da yıkıldı. Yerleştiğimiz toprak evin bir bölümü ise çöktü ve sağlam bölümünde yaşam mücadelesi veriyoruz. 5 çocuğum eğitimini sürdürüyor. Akrabalarımız ve mahalle sakinlerinin yardımı ile eski toprak evimizi yıkarak yeni ev yapmaya karar verdik. Ancak imkanlarımız olmadığı için hayırsever vatandaşların desteği ile sadece evin temelini attık. Tek isteğimiz temeli atılan evimizin tamamlanması için bize yardım etmeleridir. Yeter ki başımızı sokacak bir evimiz olsun da başka bir şey istemiyorum. Evde çalışacak kimse yok, en büyük kızım ise Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimini sürdürüyor. Diğer çocuklar ise daha küçük. Allah rızası için bize yardım edin” dedi.

Engin ailesinin küçük çocukları ise kaldıkları evin üzerilerine çökeceğini belirterek, ölümle burun buruna yaşadıklarını kaydetti. Çocuklar, ev yapılması için kendilerine yardım edilmesini istedi.

Kardeşi Şükrü Engin’i genç yaşta kaybettiklerini belirten Bedel Engin ise kendi imkanları ile çocuklarının başlarını sokabilecek bir ev yapma girişiminde bulunduklarını söyledi. Engin, “Kendi imkanlarımız ile evin temelini attık. Ancak evi tamamen yapacak gücümüz yok. Yetim çocukların kış aylarında ortada kalmaması için evi bitirmemiz gerekiyor. Herkes kendi imkanları ile bize yardım ederse, 6 nüfuslu ailemizi sıcak bir yuvaya kavuşturacağız” şeklinde konuştu.