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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56

Hakkari Belediyesinden park çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı, Berçelan Mahallesi’nde büyük bir park çalışması başlattı.İmarı zor olduğu gibi sosyal ekonomik durumu düşük olan Berçelan Mahallesi, ilk defa büyük bir park alanına kavuşuyor. Yaklaşık bin metrekare...

Hakkari Belediyesinden park çalışması
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Hakkari Belediye Başkanlığı, Berçelan Mahallesi’nde büyük bir park çalışması başlattı.

İmarı zor olduğu gibi sosyal ekonomik durumu düşük olan Berçelan Mahallesi, ilk defa büyük bir park alanına kavuşuyor. Yaklaşık bin metrekare üzerinde inşaat çalışmalarına başlanan parkta; modern kamelyalar, mega çocuk oyun grubu, peyzaj mimarisi, modern oturma bankları ve dekoratif aydınlatmalarının yer alacağı belirtildi.

Berçelan Mahallesi sakinleri ise, inşa çalışmalarına başlanan park sevincini şimdiden yaşamaya başlamadıklarını ifade ettiler. Mahalle sakinleri, “Yıllardır yaz aylarında yollarımız tozdan, kış aylarında ise çamurdan geçinmiyordu. Belediye tarafından yollarımız asfaltlanmaya başlandı ve güzel bir yola kavuştuk. Şimdi ise mahallemizde ilk defa dinlenebileceğimiz park alanı yapılıyor. Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulunun yanında inşa edilen parkta hem öğrenciler hem de biz mahalle sakinleri olarak faydalanacağız. İlimizde ilklere imza atan Belediye Başkan Vekilimiz Cüneyt Epcim ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.
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