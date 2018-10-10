HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:00

Hakkari Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.Kentin birçok mahallesini asfalta kavuşturan Hakkari Belediyesi, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kış ayları gelmeden önce hummalı...

Hakkari Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Kentin birçok mahallesini asfalta kavuşturan Hakkari Belediyesi, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kış ayları gelmeden önce hummalı bir çalışma başlatan belediye ekipleri, Merzan Mahallesi’nde de asfalt çalışması başlattı.

Birçok okul ve Durankaya beldesi alternatif yolunun da geçtiği Merzan Mahallesi’nde başlatılan asfalt çalışmaları, mahalle sakinlerini sevindirdi. Asfalta kavuşacakları günü sabırsızlıkla beklediğini ifade eden mahalle sakinleri, bu çalışmalardan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki teknik ekip de, Merzan Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde denetleyerek, mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ettiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku