“Hakkari Geleceğimizin Teminatı Çocuklarla Geleceğe Yürüyor” etkinliği

Hakkari Valiliği tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Hakkari Geleceğimizin Teminatı Çocuklarla Geleceğe Yürüyor” programına binlerce kişi katıldı.

Hakkari Otluca köyünde bulunan Dağ ve Komando Tugay komutanlığında düzenlenen programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, eşi Büşra Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutan vekili Albay Yavuz Öztürk, kurum amirleri, öğrenciler aileleri olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Vali ve beraberindeki binlerce kişi ellerinde dev Türk bayrakları ile 2,5 kilometre boyunca yürüyüşe geçerek yürüyüşlerine 1393 şehidin isimlerinin yer aldığı şehitlikte son verdi. Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, “Şuna eminiz ki bugün gösterdiğimiz gibi Hakkari teminatımız çocuklarla yedisinden yetmişine düşünerek, akıl ederek şer odaklarını kesinlikle aralarına katmayarak değerlerine ve emanetlerine sahip çıkarak kararlılıkla birlik ruhu içerisinde bugün olduğu gibi gelecekte de inşallah geleceğe umutla yürüyecek” dedi.

Yaklaşık 1393 şehidin bulunduğu şehitlik ve kurulan anıt hakkında bilgi verilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra binlerce kişi hep birlikte komando andı okudu.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Ziyaret etmekte olduğumuz içinde bulunduğumuz mekan Türkiye’nin en savaşçı, en cesaretli en kahraman birliklerden bir tanesidir” diyerek, “Vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız bağımsızlığımız, ülkemiz ve milletimiz için gözünü kırpmadan şehitler veren tam bir kahramanlar yuvasıdır. Bu buranın çok kıymetli komutanına düzenlemiş olduğu bu törenden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 1380’nin üzerinde sadece burada şehit vermiştir. Bu kardeşlerimizin ağabeyleri, kardeşleri, amcaları, dayıları ve babaları vatan buna ihtiyaç duyduğunda vatanımızın çarpışan aslanlara ihtiyacı olduğunda işte bu kahramanlarımız buraya geldiler. Görev yaptılar ve gerektiğinde şehit oldular, gerektiğinde gazi oldular ve gerektiğinde bizleri burada karşılıyorlar. Bu kahraman kardeşlerimizin hepsinin ayrı ayrı anlından öpüyorum” şeklinde konuştu.

Atak ve Sikorsky helikopterlerinden nefes kesen gösteri

Yapılan konuşmaların ardından Atak ve Sikorsky helikopterleri şehitlikte buluna binlerce kişinin üzerinde gösteri yaptı. Nefes kesen gösterilerde bulunan helikopterler herkesi kendine hayran bıraktı. Bazı helikopterler ise şehitliğin üzerinde havada durarak güzel görüntüler sergiledi. Bazı helikopterler ise havada arama ve kurtarma yaptı. Bazıları ise hastaları iple aşağı indirdi. Diğer taraftan ise askerler eli tetikte indirilen hastaların güvenliğini sağladı. Hakkarililer ise ilk defa böyle görkemli helikopter gösterisini yakında görmenin heyecanını yaşadı.

Çocuklar ise koşarak helikopterlerin gösteri yaptığı piste akın ederek Atak ve Sikorsky helikopterleri yakında tanıdılar ve bazıları ise helikoptere bindi. Silah araç ve gereçlerin gezilmesi verilen yemeğin ardından çocuklar Hakkari Belediye Başkanlığı tarafında kurulan oyun parkında oynamanın sevincini yaşadı.

Çocukların Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç’ı makamında ziyaret edip birlikte hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.