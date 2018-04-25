HAKKARİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:45

Hakkari GFB temsilcileri Emniyet Müdürünü ziyaret etti

Hakkari’deki Genç Fenerbahçeliler temsilcileri İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu kendisini ziyaret eden Genç Fenerbahçe temsilcilerini makamında kabul ederek bir süre...

Hakkari GFB temsilcileri Emniyet Müdürünü ziyaret etti
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Hakkari’deki Genç Fenerbahçeliler temsilcileri İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu kendisini ziyaret eden Genç Fenerbahçe temsilcilerini makamında kabul ederek bir süre sohbet etti. GFB temsilcileri beraberinde götürdükleri takımın forma, atkı ve üzerinde takımın amblemi bulunan baklava takdim ettiler. Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, kendisini ziyaret eden GFB temsilcilerine teşekkür etti. Emniyet Müdürü Dilberoğlu’nu ziyaret eden GFB temsilcileri Uğur Ertuş ve Hamza Taşçı, bizler genç Fenerbahçeliler olarak Hakkari’de yeni kurulan bir oluşum olduklarını ifade ettiler. Ertuş ve Taşçı, ”Bizleri makamında kabul eden müdürümüz S. Suvat Dilberoğlu’na teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda resmiyetimizi GFB duyuracaktır. Bizler sadece taraftar gurubu olmanın dışında topluma ve bireylere yararlı hizmet veren sivil toplum kuruluşuyuz. Yakın zamanda tribün liderimiz rahmetli Sefa Kalya ağabeyimizin anısına Hakkari’deki bir köy okuluna kütüphane fikrine hayata sunucağız. Temel amacımız gençlerin toplumda sorumluluk sahibi olmaları ve birlikte yaşanılan sıkıntı ve sorunları bir nebzede olsa uzaklaştırıp daha güzel aktiviteler yapmaktır. Gerçek taraftarlığın nasıl olduğunu aşılamak istiyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her ilinden genç Fenerbahçeliler adı altında oluşumlarımız mevcut. Ne mutlu ki bunların içerisinde Hakkari Genç Fenerbahçeliler gurubu da var. Sefa Kalya’nın yolunda Fenerbahçe’nin izindeyiz” şeklinde konuştular.
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