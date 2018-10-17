Hakkari HATSO’da mikro kredi toplantısı yapıldı

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş’ın başkanlığında mikro kredi toplantısı yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda yapılan toplantıya HATSO Genel Sekreteri Fikret Keskin, Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, mikrofinans çalışanları ile girişimci kadınlar katıldı.

Burada konuşan HATSO Başkanı Servet Taş, "Türkiye Gramen Mikrofinans Programı kapsamında kadınlara verilen mikro kredi, özellikle ülkemizde kadınların çalışma hayatını katılmasını ve kendi gelirlerini elde ederek ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini amaçlayan kefalet ve teminatsız, tamamen güven ilişkisine dayanan bir kredi sistemidir. Mikro kredi sistemini kullanarak kadınlar bin TL den başlayıp 10 bin TL’ye kadar kredi kullanabilmektedir. Kredi 46 haftada ana para yüzde 5 hizmet bedeli olarak geri alınmaktadır. Bugün burada 10 kadın girişimcimize toplamda 12 bin 500 TL kredi dağıtımı için toplanmış bulunmaktayız. Dağıtılan kredinin hayırlı olmasını dileriz. Özellikle evde üretim yapan ve küçük işletme kurmak isteyip de sermayesi olmayan kadınlarımızın rağbet gösterdiği mikro kredi imkânlarından ilimizdeki kadınlarımızın da faydalanmaları için Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binamızın bir bölümünde yer tahsis edilerek, evlerinde emek vererek el işi, hediyelik eşya, yöresel el sanatları üreten kadınlarımıza nakdi destek sunularak üretime daha fazla katkı sunmaları, girişimci olmaları sağlanacaktır. Mikro kredi, kadın girişimcilere fayda sağlayan evde üretilen ürünlerin satışıyla aile bütçesine katkı sunmayı amaçlayan bir finans desteğidir. İlimizde hizmet verecek olan Mikrofinans kurumuna ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı sonunda 10 girişimci kadına mikro destek verildi.