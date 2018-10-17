Hakkari modernleşme yolunda

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar kente merkezine ayrı bir güzellik kattı.

Asfalt çalışması, değişik mahallelerde çocuk oyun parkları, yeni içme suyu şebekesi, istinat duvarları, yeşillendirme, kent park alanı, led aydınlatmalar, renkli desenli yürüyüş yolları ve birçok hizmete imza atan Hakkari Belediye Başkanlığı çalışmalarını geceli gündüzlü olarak sürdürüyor. Yapılan yeni hizmetlerle birlikte kentin biranda çevresinin değiştiğini belirten vatandaşlar sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafların Hakkari’ye ait olduğuna arkadaşlarını inandırmaktan güçlük çektiklerini ifade ettiler. Hakkari’yi renklendirmeye devam eden Hakkari Belediye Başkanlığı estetik görünüşü ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan renkli desenli asfalt yürüyüş yolu uygulaması ise Hakkari’deki modern şehirleşmeyi gözler önüne serdi.