Hakkari ve Van’da 200 polisle operasyon

Van ve Hakkari genelinde 200 polisin katılımıyla 26 adrese yapılan operasyonda 6 bin 559 paket sigara ve 458 bin 600 ABD doları ele geçirildi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı...

Van ve Hakkari genelinde 200 polisin katılımıyla 26 adrese yapılan operasyonda 6 bin 559 paket sigara ve 458 bin 600 ABD doları ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynağı olan kaçakçılığa darbe vurmak amacıyla Van ve Hakkari genelinde 17 şahsa yönelik 200 polisin katılımıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında 26 adreste 29 Haziran 2018 günü saat 06.00’da eş zamanlı olarak yapılan planlı, teknik destekli operasyonla şahıslar gözaltına alınmış ve 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca şüphelilere ait bir iş yerinde yapılan aramada 458 bin 600 Amerikan doları (2.1 milyon TL) ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili incelemeler devam etmektedir. Tahkikatları yapılan şüphelilerin Hakkari Adliyesine sevk edilmelerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest kalmış, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.