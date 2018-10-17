Hakkari’de 1. Kitap fuarı düzenlendi

Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2.Ters Lale festivali kapsamında “1. Kitap fuarı” düzenlendi.Hakkari Gençlik merkezinde düzenlenen 2.Ters Lale festivali ve 1. Kitap fuarına Hakkari Valisi Cüneyit...

Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2.Ters Lale festivali kapsamında “1. Kitap fuarı” düzenlendi.

Hakkari Gençlik merkezinde düzenlenen 2.Ters Lale festivali ve 1. Kitap fuarına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Vekili Bakım Albay Besim Gökhan Tanrıkulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Cinegolds Sinemaları sahibi Ufuk ve Bulut Balkis, tiyatro oyuncusu sanatçı Ahmet Yenilmez, oyuncu ve yazar Murat Tavlı ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Vali Toprak ve beraberindekiler ok, satranç, masa tenisi, futbol stantlarını gezdikten sonra Türkiye’nin değişik illerinden Hakkari 1. Kitap fuarına katılan 101 yayın evinin katıldığı kitap fuarının açılışını yaptı.

Burada konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2.Ters Lale festivali kapsamında “1. Kitap fuarı”na katılan herkese teşekkür etti. Hakkari’nin huzur ve güven içinde olduğunu ve her geçen gün geliştiğini belirten Vali Toprak, ilkini gerçekleştirdikleri 1. Kitap fuarına 101 yayın evinin katıldığını söyledi.

Değişik kitap yayın evlerinin katıldığı stantları tek tek dolaşan Vali Toprak, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.