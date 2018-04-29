Hakkari’de “1. Uluslararası Zap Havzası Uleması” sempozyumu

Hakkari Üniversitesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve iki gündür devam eden "1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu" sona erdi.Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma...

Hakkari Üniversitesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve iki gündür devam eden "1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu" sona erdi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma ulusal ve uluslararası 136 akademisyen katıldı. Tarih boyunca bu havzada oluşturulan kültür ve medeniyet kurumlarını ortaya çıkarmak, bu kurumlarda yetişmiş olan önemli şahsiyetleri tanımak, tanıtmak ve onların geleneğimiz ile düşünce dünyasına olan katkılarını ve etkilerini tartışmayı amaçlayan sempozyumda, bölgede kurulmuş olan cami, medrese, tekke, kilise, manastır gibi dini ve ilmi merkezler, buralarda ortaya konulan dini, ilmi ve edebi çalışmalar ve bu gelenek içerisinde yetişmiş olan önemli dini, ilmi, edebi ve siyasi şahsiyetler ortaya çıkarılmaya çalışıldı.

Sempozyumda, ayrıca Nesturilere ait kültür ve medeniyet izleri de ortaya çıkarılmaya çalışıldı.

İki gün boyunca devam eden sempozyumda, akademisyenler çeşitli makaleler sundular.