HAKKARİ:
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16 Ekim 2018 Salı 12:22

Hakkari’de “2. Ters Lale Festivali” başlıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de düzenlenecek olan 2. Ters Lale Festivali, dopdolu ve renkli programıyla yarın başlıyor.Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 17 Ekim Çarşamba ve 21 Ekim Pazar günleri arası düzenlenecek...

Hakkari'de '2. Ters Lale Festivali” başlıyor
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de düzenlenecek olan 2. Ters Lale Festivali, dopdolu ve renkli programıyla yarın başlıyor.

Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 17 Ekim Çarşamba ve 21 Ekim Pazar günleri arası düzenlenecek 2. Ters Lale Kültür, Sanat, Spor ve Kitap Festivali başlıyor. Festival kapsamında; 1. Hakkari Kitap Fuarı, okur-yazar buluşmaları, imza günü, masal ve yazarlık atölyesi, İstanbul Üniversitesi OMAR Türk Müziği İcra Heyeti Konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ahmet Yenilmez Tiyatro Oyunu, Marmelat Çiğdem Dağdekin Çocuk Oyunu, Van Devlet Tiyatrosu Tiyatro Oyunu, 81 İl Türk Mutfağı Şef Aşçılar Yarışıyor yemek programı gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari’de ilklerin gerçekleştiğini ifade ederek, “Hakkari tarihi, kültürü, turizm potansiyeli ile bir kültür şehridir. Tarih boyunca medeniyetimize hizmet eden birçok alim, ulema ve devlet adamının ana yurdu olan Hakkari, artık kendi ana kimliği ile ön plana çıkıyor. Başta Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’ın bizlere verdiği destek ve sağladığı imkanlarla Kar Festivali, Ters Lale Festivali, Uçkun Festivali, Film Festivali zincirinin ardından yine diğer festivaller gibi bir ilk olan ve içinde kültür, sanat, spor ve kitabın olduğu bir dizi etkinliği bir festivalde bir arada yaşayacağız. Bu festivale katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımız, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Hakkari Belediye Başkanlığımıza, yayınevlerimize, yazarlarımıza, konser ve tiyatro icra edecek sanatçılarımıza da ayrıca şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Yediden yetmişe tüm Hakkarili hemşehrilerimiz bu festivale davetlidir” dedi.
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