Hakkari’de 3. geleneksel ters lale buluşması

Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü geleneksel 3. ters lale buluşmasında Hakkari’nin simgesi ve bir çok şiir, şarkı, hikaye ve kültürel dokularda yer alan etkinliğini gerçekleştirdi.

Hakkari’de dağcılık ve doğa sporları alanında faaliyet gösteren Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Hakkari’nin simgesi durumunda olan ters lalenin tanıtılması ve kültür ile birlikte sporun içerisinde de yer alması için 2016 tarihinden beri her yıl ters lale döneminde "Ters lale buluşması" programı düzenleniyor. Yüksek dağlarda tırmanışlar ve yürüyüşler yaparak ters lalelerin yoğun olduğu bölgelere giden sporcular, hem doğa yürüyüşü yapıyor hem de ters laleleri çeşitli aktivitelerle tanıtıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ters lale buluşmasına" yoğun ilgi vardı. Cilo Dağcılık sporcuları ile birlikte öğretmenlerin yoğunlukta olduğu bir grup ters lalelerin yoğun olduğu bölgede faaliyet yaptılar.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Hacı Tansu, kendilerinin Cilo Dağcılık olarak dağcılık ve doğa sporları alanında ilkler yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Şu anda taklit eden değil, takip edilen ve yapılan bütün aktiviteleri ile ilimizin tanıtımında etkili olan bir kulübüz. İlimizin simgesi olan hak ettiği yeri alması için son 3 yıldır ters lale buluşması yürüyüş ve tırmanışlarını düzenliyoruz. Bu sene de üçüncüsünü düzenledik. Hakkari’nin doğa sporları ve turizm alanında gelişmesi için ciddi alt yapı hazırlıklarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı ve yeni projelerle doğa sporları alanında öncülük yapmaya devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın faydalanacağı yeni çalışmalarımız var. Gönül ister ki ilimizde bu alanda profesyonel anlamda faaliyet yürüten en az 20 kulüp olsun. Ancak bu konuda da henüz istenen duruma gelemedi. Hakkari bütün doğa sporlarının yapılması için oldukça uygundur. Herkesi bu sporları yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.