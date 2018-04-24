HAKKARİ:
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24 Nisan 2018 Salı 17:07

Hakkari’de 9 bin 600 paket sigara ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yürütülen çalışmalar kapsamında 9 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ve bin 672 litre akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari'de 9 bin 600 paket sigara ele geçirildi
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yürütülen çalışmalar kapsamında 9 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ve bin 672 litre akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Nisan 2018 tarihleri arasında il genelinde uygulama yaptıkları belirtildi. Yapılan uygulamalarda; 9 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, bin 672 litre akaryakıt ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı ile 1 adet pasaport ele geçirildi.
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