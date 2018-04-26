HAKKARİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:58

Hakkari’de bebeklerin yüzü gülüyor

Hakkari Belediye Başkanlığının kentte yeni doğan bebekler için hazırladığı “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında ev ev ziyaretler yapılıp yeni doğan bebeklere çanta setleri dağıtılıyor.Bir taraftan Hakkari’ye altyapı ve üstyapı...

Hakkari'de bebeklerin yüzü gülüyor
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Hakkari Belediye Başkanlığının kentte yeni doğan bebekler için hazırladığı “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında ev ev ziyaretler yapılıp yeni doğan bebeklere çanta setleri dağıtılıyor.

Bir taraftan Hakkari’ye altyapı ve üstyapı hizmetleri kazandıran Hakkari Belediyesi bir taraftan da şehirde sosyal belediyecilik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Kentte yeni doğan bebek ve annelerin ihtiyaç duyacakları malzemelerin karşılanmasına yönelik Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından hazırlanan “Hoş Geldin Bebek” projesi devam ediyor. Proje kapsamında içerisinde bebek ve annelerin ihtiyaç duyacakları malzemelerin bulunduğu bin adet anne-bebek çanta setleri hazırlandı. Hazırlanan setler ilk etapta Hakkari Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesinde doğum yapan annelere teslim edildi. Projenin devamında Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kentte doğum yaptığı belirlenen aileler evlerinde tek tek ziyaret edilerek çanta setleri teslim ediliyor.
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