Hakkari’de bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 850 paket sigara ele geçirildi.

Hakkari il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 850 paket sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla 16-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında il genelinde uygulama yapıldığı belirtildi. Uygulamada; gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 850 paket sigara ve sahte olduğu değerlendirilen 3 adet nüfus cüzdanı, 1 adet pasaport ile 1 adet sürücü belgesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.