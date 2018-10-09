Hakkari’de diş dolgu ve altın kaplama malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonlarda yük hayvanı üzerinde bin 990 adet sigara, 1 adet dedektör, 72 adet diş dolgu malzemesi ve 47 paket altın kaplama implant malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 7 Ekim 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde İran topraklarından Türkiye topraklarına geçmeye çalışan İran uyruklu olduğu değerlendirilen 3 şahıs ve 4 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yapılan ‘teslim ol’ çağrılarını duyan şahıslar yük hayvanları ile birlikte İran istikametine doğru kaçtıkları esnada 1 yük hayvanı yakalanmıştır. Hayvanın yükünden yapılan aramada; bin 990 adet sigara, 1 adet dedektör, 72 adet diş dolgu malzemesi ve 47 paket altın kaplama implant malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.