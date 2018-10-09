HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonlarda yük hayvanı üzerinde bin 990 adet sigara, 1 adet dedektör, 72 adet diş dolgu malzemesi ve 47 paket altın kaplama implant malzemesi ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 7 Ekim 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde İran topraklarından Türkiye topraklarına geçmeye çalışan İran uyruklu olduğu değerlendirilen 3 şahıs ve 4 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yapılan ‘teslim ol’ çağrılarını duyan şahıslar yük hayvanları ile birlikte İran istikametine doğru kaçtıkları esnada 1 yük hayvanı yakalanmıştır. Hayvanın yükünden yapılan aramada; bin 990 adet sigara, 1 adet dedektör, 72 adet diş dolgu malzemesi ve 47 paket altın kaplama implant malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Hakkari’de diş dolgu ve altın kaplama malzemesi ele geçirildi
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonlarda yük hayvanı üzerinde bin 990 adet sigara, 1 adet dedektör, 72 adet diş dolgu malzemesi ve 47 paket altın kaplama implant malzemesi ele geçirildi.