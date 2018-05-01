Hakkari’de drenaj hattı çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları tamamlandı.Yağmur suyu drenaj hattı olmadığı için yıllardır en ufak yağışlı bir havada çarşı merkezinin gölete döndüğü kent merkezi, artık...

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları tamamlandı.

Yağmur suyu drenaj hattı olmadığı için yıllardır en ufak yağışlı bir havada çarşı merkezinin gölete döndüğü kent merkezi, artık bu sıkıntıdan kurtarıldı. Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri çarşı merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlattığı çalışmaların başında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, çarşı merkezindeki yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Bu çalışmalara en çok sevinen kesimlerden biri olan esnaflar ise, en ufak bir yağışlı havada caddenin gölete döndüğünü ve yağmur suyunun iş yerlerine kadar girdiğini belirterek, belediye ekiplerine teşekkür ettiler.