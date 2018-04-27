Hakkari’de “Dünya Aşı Haftası” etkinliği

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından “Dünya Aşı Haftası” etkinlikleri kapsamında aşının faydaları hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde “Sağlık aşıyla koruma...

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından “Dünya Aşı Haftası” etkinlikleri kapsamında aşının faydaları hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde “Sağlık aşıyla koruma altında, aşı güvenlidir, aşı sağlıktır” afişlerinin bulunduğu aşı aracında sağlık görevlileri tarafından vatandaşlara aşının faydaları hakkında detaylı bilgiler verildi. Sağlık görevlileri tarafından vatandaşlara “Aşılanmamış çocuk var mı? Aile hekimliğine görünüyor musunuz? 5 yaş altı çocuk var mı? Aşı yaptırdınız mı? Aşı ile ilgili neler biliyorsunuz?” Gibi sorular yönelttiler.

Aşı aracı etrafında toplanan vatandaşlara, görevliler tarafından üzerinde “Her yaşın bir aşısı var, sağlığı aşılayan” yazılarının bulunduğu şapka ve balon dağıtıldı.

Kendilerini güler yüzle karşılayarak aşının faydaları hakkında bilgiler veren sağlık görevlilerine teşekkür eden vatandaşlar, bu tür etkinliklerin devamını istediler.