Hakkari’de fıskiyeli süs havuzu yapıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından belediye binası önünde ilk defa yapılan fıskiyeli süs havuzu, çarşı merkezine ayrı bir renk kattı.Hakkari Belediye Başkanlığının “2018 Yılı Dönüşü Programı” kapsamında başlattığı...

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından belediye binası önünde ilk defa yapılan fıskiyeli süs havuzu, çarşı merkezine ayrı bir renk kattı.

Hakkari Belediye Başkanlığının “2018 Yılı Dönüşü Programı” kapsamında başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Değişik mahallelerde çocuk oyun grupları, prestij cadde uygulaması, bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplama çalışmaları, estetik-dekoratif kent aydınlatma projesi kapsamında caddelere uyguladığı estetik-dekoratif ışıklandırma çalışmaları, altyapı ve içme suyu çalışmaları, Ulu Camii ve Altay gibi birçok caddenin ve ara sokaklarda kurulan ruhsatsız ve kaçak barakaların kaldırılması, engelli rampaların yapılmasıyla kent merkezi ayrı bir görünüme kavuştu. Sürpriz projelerle halkın tamamının faydalanacağı hizmetleri yerine getiren Hakkari Belediye Başkanlığı, kentin en büyük camisi olan Ulu Cami çevresinde de başlattığı dönüşüm çalışması devam ediyor.

Hakkari Belediye binası önünde yapılan 12 metre uzunluğunda ve akşamları rengarenk bir görüntü veren fıskiyeli süs havuzu ise, çarşı merkezine ayrı bir güzellik kattı. Etrafına oturakların yerleştirildiği ve yeşillendirmenin yapıldığı belediye binası önündeki alan, vatandaşlardan tam not aldı.

Şehrin çehresini yenilerek çarşı merkezine yenilikçi modern bir görünüm kazandıran Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüniyt Epcim, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, “Bu görevi devir aldığımızda, Hakkari sorunlarla can çekişiyordu. Yaklaşık bir yıldır yürütmekte olduğumuz çalışma programımız ile Hakkari’miz dönüşüm yaşıyor. Her geçen gün sorunlar azalıyor ve Hakkari’miz güzel hizmetler ile şekilleniyor. Burada Hakkari’mizin şehir görünümünü ve kalitesini arttırmak için bir çalışma yaparak çarşı merkezinde caddelere özel estetik-dekoratif aydınlatma uygulaması yaptık. Bu yönlü ciddi bir emek harcıyoruz. İnşallah Hakkari’mizi daha güzel hizmetlere kavuşturacağız” şeklinde konuştu.