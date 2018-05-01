Hakkari’de halaylı ‘1 Mayıs’ kutlaması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 1 Mayıs İşçi Bayramı davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutlandı.

Mukaddes Akar Sokağında bulunan Belediye Halk Pazarı alanında KESK ve DİSK öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde değişik sendikaların flamaları bulunan kalabalık, polis aramasından geçerek alana alındı. CHP ve HDP yetkililerinin de katıldığı program, yapılan konuşmalarla devam etti.

Kutlamalar, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla devam etti.