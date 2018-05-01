HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 14:06

Hakkari’de halaylı ‘1 Mayıs’ kutlaması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 1 Mayıs İşçi Bayramı davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutlandı.Mukaddes Akar Sokağında bulunan Belediye Halk Pazarı alanında KESK ve DİSK öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...

Hakkari'de halaylı ‘1 Mayıs' kutlaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 1 Mayıs İşçi Bayramı davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutlandı.

Mukaddes Akar Sokağında bulunan Belediye Halk Pazarı alanında KESK ve DİSK öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde değişik sendikaların flamaları bulunan kalabalık, polis aramasından geçerek alana alındı. CHP ve HDP yetkililerinin de katıldığı program, yapılan konuşmalarla devam etti.

Kutlamalar, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla devam etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku