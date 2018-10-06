Hakkari’de hummalı asfalt çalışması

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kentin değişik mahallelerinde başlattığı asfalt çalışması aralıksız olarak devam ediyor.

Modern çocuk oyun merkezi, yeni içme suyu hattı çalışmaları, prestij caddeler, led aydınlatmalar, yeni parklar, kanalizasyon, kent park, desenli kaldırımlar, orta refüj, istinat duvarları ve asfalt çalışmaları ile çevresi biranda değişen Hakkari’de çalışmalar devam ediyor. Bir zamanlar bir salıncağı dahi olmayan kent merkezinde başlatılan hizmetler yöre halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Halife Derviş ile Kıran Mahallesine geçiş sağlayan ve bu iki mahalleyi Hakkari-Van Bulvarına bağlayan ara bağlantı yollarını da asfaltlayan belediye ekipleri kış ayları gelmeden önce çalışmalarını geceli gündüzlü olarak sürdürüyor. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim ve beraberindeki teknik ekipte mesai gözetmeksizin sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışmaları denetleyerek mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinliyor. Kentte yapılan belediye hizmetlerinden çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ilk defa böyle hizmet gördüklerini söyleyerek belediye yetkililerine teşekkür ettiler.