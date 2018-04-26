Hakkari’de içme suyu depoları temizlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı bahar aylarının gelmesiyle birlikte içme suyu depolarında temizlik çalışması başlattı.

Kent merkezindeki içme suyu sıkıntısının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü Hakkari’de bahar aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların sağlıklı su alabilmeleri için depolar gözden geçirildi. Belediye ekipleri, Yeni Mahalle Kale 3 polis noktasında bulunan şehir şebeke hattını besleyen DM/8 1000 tonluk su deposunu ve manevra odasını temizleyerek hijyenik bir hale getirdi. Belediye yetkilileri, kent merkezinde birçok deponun temizlenerek bahar sezonuna hazır hale getirdiklerini belirttiler.