Hakkari’de iki gün iki gece süren festival gibi düğün

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tunç’u oğlu Hakan Tunç ile Aysel Hamitoğlu çifti için iki gün iki gece süren festival gibi bir düğün yapıldı.Sağdıçlığını Hekim Kaya’nın yaptığı Aysel ve Hakan çiftinin...

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tunç’u oğlu Hakan Tunç ile Aysel Hamitoğlu çifti için iki gün iki gece süren festival gibi bir düğün yapıldı.

Sağdıçlığını Hekim Kaya’nın yaptığı Aysel ve Hakan çiftinin düğün töreni, Yeni Mahalle Gültekinler semtinde bulunan kır bahçesinde düzenlendi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak il dışında olması münasebetiyle düğün törenine çelenk gönderirken, yerine vali yardımcıları M. Nurullah Karaman ve Bekir Abacı, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, birçok aşiretin kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri, iş adamları, yurt dışında ve çevre illerden binlerce davetli katıldı.

Yerel sanatçılardan Ulvi Temiroğa ve Emrah Taş’ın sahne aldığı düğün töreninde davetliler birbirinden güzel türküler eşliğinde halay çektiler. Binlerce kişinin halay çektiği düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Düğün sağdıcı Hekim Kaya, yurt içinde ve yurt dışında gelerek bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.

İki gün iki gece süren Aysel ve Hakan çiftinin düğün töreninde davetlilere değişik yemekler ikram edildi.