Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de sürdürülen operasyonlarda kaçak sigara, çay ve nargile tütünü ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Haziran ile 3 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan...

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de sürdürülen operasyonlarda kaçak sigara, çay ve nargile tütünü ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Haziran ile 3 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 200 paket kaçak sigara, 651 kilogram çay, 5 bin 226 kilogram nargile tütünü ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirildiği belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.