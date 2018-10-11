Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 45 bin 386 paket sigara, 44 kilogram çay, 136 çift ayakkabı, 57 şişe alkollü içki, bin 763 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,...

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 45 bin 386 paket sigara, 44 kilogram çay, 136 çift ayakkabı, 57 şişe alkollü içki, bin 763 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış olduğu çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1 ile 8 Ekim 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 45 bin 386 paket sigara, 44 kilogram çay, 136 çift ayakkabı, 57 şişe alkollü içki, bin 763 kutu tıbbi ilaç ve sahte olduğu değerlendirilen 2 adet pasaport ile 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Toplamda 25 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmış olup; tıbbı ilaç olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.