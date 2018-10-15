HAKKARİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:48

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme gele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının...

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
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Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme gele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 8 ile 15 Ekim 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 47 paket sigara, 63,3 kilogram çay, 120 adet sırt çantası, 2 bin 400 adet doğum sonrası hap, 80 adet switch cihazı, 50 adet akıllı cep telefonu, 40 adet cep telefonu bataryası, 225 adet cep telefonu aksesuarı ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet pasaport ele geçirilmiştir. Biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.
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