Hakkari’de kedi-köpekler için kulübeler yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Şube Müdürlüğü tarafından ilk defa Hakkari’de kedi ve köpekler için kulübeler yapıldı.Hakkari’de yaptıkları çalışma ile bütün çevrelerden tam not alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Şube Müdürlüğü tarafından ilk defa Hakkari’de kedi ve köpekler için kulübeler yapıldı.

Hakkari’de yaptıkları çalışma ile bütün çevrelerden tam not alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Şube Müdürlüğü, açıkta kalan kedi ve köpekler için harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Şube Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesi sokak hayvanlarının üşümeden barınabilmesi için kentin değişik noktalarına peyderpey kedi ve köpekler için kulübeler yerleştirmeye başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşan kış mevsimi öncesi herkesin sokak hayvanlara sahip çıkması çağrısında bulunarak, kurum olarak da önlem almaya başladıklarını belirttiler.