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11 Ekim 2018 Perşembe 10:41

Hakkari’de muhtarlar toplantısı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, il merkezine bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.Valilik konferans salonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında yapılan 2018 Ekim ayı muhtarlar toplantısına, Belediye Başkan...

Hakkari'de muhtarlar toplantısı
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Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, il merkezine bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Valilik konferans salonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında yapılan 2018 Ekim ayı muhtarlar toplantısına, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Emniyet Müdürü Süleyma Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, il merkezi ve ilçelerde belli periyodiklerle muhtarlar toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi. Muhtarlarla toplu olarak bir araya gelmenin faydaları olduğunu, toplu bir istişare ortamının oluştuğunu ifade eden Vali Toprak, "Şartlara göre yaklaşık 4-5 ayda bir merkez ve ilçelerdeki muhtarlarla bir araya gelme fırsatı yakalıyoruz. İlgili kurum müdürleriyle beraber benim başkanlığımda bu toplantıların yapılmasının bazı avantajları var. Hemen burada bazı meselelere çözüm bulabiliyoruz veya çözüm yoluna sokabiliyoruz” dedi.

Daha sonra geçilen toplantıda, köy ve mahalle muhtarları sorun ve taleplerini dile getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
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