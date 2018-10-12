Hakkari’de öğrenmen ve sürücülere trafik eğitimi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğretmen ve sürücülere trafik eğitimi verildi.İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan “100...

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından öğretmen ve sürücülere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan “100 Günlük Eylem Planı” çerçevesinde trafik güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 704 öğretmen ile 165 okul servis şoförü ve görevlisine trafikle ilgili eğitimler verildi.