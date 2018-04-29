HAKKARİ:
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29 Nisan 2018 Pazar 12:16

Hakkari’de ‘Prestij Cadde’ uygulaması

Hakkari Belediyesinin başlattığı “2018 Yılı Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamındaki ‘Prestij Cadde’ uygulaması çalışmaları devam ediyor.Büyük bir çalışma seferberliğinin başlatıldığı Hakkari kent merkezindeki Prestij Cadde...

Hakkari'de ‘Prestij Cadde' uygulaması
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Hakkari Belediyesinin başlattığı “2018 Yılı Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamındaki ‘Prestij Cadde’ uygulaması çalışmaları devam ediyor.

Büyük bir çalışma seferberliğinin başlatıldığı Hakkari kent merkezindeki Prestij Cadde uygulaması projesi kapsamındaki çalışmalar, şehre ayrı bir renk kattı. Çalışmaların devam ettiği kent merkezinde, eski granit taşlar kaldırılarak yerine yurt dışında getirtilen özel granit döşenmeye başlandı.

Prestij Cadde uygulama projesinin tamamlanma aşamasına geldiği Hakkari’de, vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını belirttiler.
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