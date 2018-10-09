HAKKARİ:
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09 Ekim 2018 Salı 22:27

Hakkari’de şehitler için tören düzenlendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi’nde terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ile Osmaniye nüfusuna kayıtlı iş makinesi operatörü sivil işçi Ali...

Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi
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Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi’nde terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ile Osmaniye nüfusuna kayıtlı iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam için Hakkari’de tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, polis ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit Emre Güngör ve iş makinesi operatörü işçi Ali Çam’ın naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehitlerin naaşı helikopterle Yüksekova ilçesine buradan da uçakla memleketlerine uğurlandı.
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