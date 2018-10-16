HAKKARİ:
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16 Ekim 2018 Salı 12:08

Hakkari’de sirk heyecanı

Türkiye’nin ilk sirk sanatları kuruluşu olan Avrasya Sirki tarafından Hakkarili çocuklar ve aileler için sirk gösterisi düzenleyeceği belirtildi.Türkiye’nin ilk sirk sanatları kuruluşu olan Avrasya Sirki tarafından 20-21 Ekim 2018 cumartesi...

Hakkari'de sirk heyecanı
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Türkiye’nin ilk sirk sanatları kuruluşu olan Avrasya Sirki tarafından Hakkarili çocuklar ve aileler için sirk gösterisi düzenleyeceği belirtildi.

Türkiye’nin ilk sirk sanatları kuruluşu olan Avrasya Sirki tarafından 20-21 Ekim 2018 cumartesi ve pazar günleri 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00’da Hakkari Kapalı Spor Salonunda çocuklar ve aileler için interaktif sirk gösterisi sunulacağı bildirildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü Devlet Sirki sanatçılarından Azad Zeynalov tarafından sunulacak olan sirk gösterisi; sihirbazlık, madrabazlık, yılan bazlık gibi geleneksel seyirlik sanatların yanı sıra “Hubble Bubble Show” isimli interaktif çocuk etkinliğini de kapsıyor.

Avrasya Gösteri Sanatları Merkezinden yapılan açıklamada; “Hakkari’de gerçekleşecek olan sirk gösterisine, çocuklarıyla nitelikli ve eğlenceli bir zaman dilimini paylaşmak isteyen tüm anne ve babaları bekliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Gösterinin giriş biletleri, cumartesi ve Pazar günü gösteri öncesi salon girişinden temin edileceği belirtildi.
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