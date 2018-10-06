HAKKARİ:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:38

Hakkari’de tarım projeleri tanıtım toplantısı yapıldı

Hakkâri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan projelerin değerlendirmesi ve 2019 yılında uygulanması planlanan projelerin tanıtım toplantısı yapıldı.Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında İl Özel İdaresi’nde gerçekleşen...

Hakkari'de tarım projeleri tanıtım toplantısı yapıldı
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Hakkâri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan projelerin değerlendirmesi ve 2019 yılında uygulanması planlanan projelerin tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında İl Özel İdaresi’nde gerçekleşen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mehmet Tunç, İl Genel Meclisi Başkanı Gülizar İliş, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ve İl Meclisi üyeleri katıldı. Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, uygulanan meyvecilik, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, manda yetiştiriciliği ve arıcılık projeleriyle ilgili bir sunum yaparak, 2019 yılında da uygulanacak olan meyvecilik, hayvancılık, tarla tarımı, sebzecilik ve yöresel ürün satış noktalarının oluşturulması başta olmak üzere 18 proje ile ilgili Vali Toprak’a bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Vali Toprak, uygulanan projelerin başarılı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il için yeni projelerin de gerekli olduğunu, bölgenin tarım ve hayvancılıkta zirveye çıkaracak çalışmaların desteklenmesi gerektiğini söyledi.
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