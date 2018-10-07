Hakkari’de trapez kanallar inşa ediliyor

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yapılan asfalt çalışması sonrasında yağmur sularının sel felaketine yol açmaması için yol kenarlarına trapez kanallar inşa edilmeye başlandı.Belediye ekipleri, kentin kuzey konumunda yer alan Yeni...

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yapılan asfalt çalışması sonrasında yağmur sularının sel felaketine yol açmaması için yol kenarlarına trapez kanallar inşa edilmeye başlandı.

Belediye ekipleri, kentin kuzey konumunda yer alan Yeni Mahalle’de meydana gelecek yağmur sularının şehrin aşağı mahallelerinde taşkın ve sel felaketlerine yol açmaması için asfaltın yapıldığı yol kenarlarına trapez kanallar inşa ediliyor.

Başkan Vekili Epcim ve beraberindeki teknik ekip, Yeni Mahalle’de denetlemelerde bulunarak, yol kenarlarına trapez kanallar inşa çalışmalarını incelediler. Epcim, burada toplanan mahalle sakinleriyle de bir süre sohbet etti.

Vatandaşlar ise, yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Epcim ve ekibine teşekkür ettiler.