Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 16-23 Nisan 2018 tarihleri arasında il genelinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda 220,49 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi ise tutuklandı.

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