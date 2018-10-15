Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “8 ile 15 Ekim 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada bin 992 gram metamfetamin maddesi, 1,40 gram kenevir tohumu ve 5,62 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.