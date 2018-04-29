Hakkari’de ‘Veteranlar Basketbol Turnuvası’ başladı

Hakkari Belediyesinin katkıları ve destekleriyle düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvası başladı.Hakkari Belediyesinin büyük katkıları ve destekleri ile düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvasına 14 takımdan 147 sporcu katılıyor. Gençlik...

Hakkari Belediyesinin katkıları ve destekleriyle düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvası başladı.

Hakkari Belediyesinin büyük katkıları ve destekleri ile düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvasına 14 takımdan 147 sporcu katılıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda başlayan turnuvaya; Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal’ın yaptığı hava atışı ile start aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş, ilkini düzenledikleri Veteranlar Basketbol Turnuvası için belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirterek, desteklerini esirgemeyen Hakkari Belediye Başkan Vakili Cüneyt Epcim’e minnettar olduklarını söyledi. Aktaş, “Her akşam 2 müsabakanın oynandığı spor salonunda ailelerin ilgisinin büyük olması bizleri çok mutlu ediyor” dedi.