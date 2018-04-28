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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:48

Hakkari’deki aşı bilgilendirme çalışması tam not aldı

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından 24-30 Nisan “Dünya Aşı Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenledikleri bilgilendirme çalışması halktan tam not aldı.Hakkari...

Hakkari'deki aşı bilgilendirme çalışması tam not aldı
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Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından 24-30 Nisan “Dünya Aşı Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenledikleri bilgilendirme çalışması halktan tam not aldı.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte aşı ve aşılamanın önemini vurgulamak amacıyla önceki gün Cumhuriyet Caddesi ve Hakkari Devlet Hastanesi önünde sağlıklı yaşam aracında yüzlerce kişi aşının faydaları hakkında bilgilendirildi. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi görevlileri tarafından vatandaşlara, ‘Aşı haftası nedir, aşı nedir, aşılar hangi hastalıklardan nasıl korur, aşıların zamanında yapılması önemli midir, aşı yapılmazsa ne olur, kimler aşılanmalıdır’ gibi değişik sorular yönelttiler. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi yetkilileri, 24-30 Nisan “Dünya Aşı Haftası” etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam aracında yaklaşık 600 kişiyi aşının faydaları hakkında bilgilendirdiklerini belirttiler. Yetkililer, ”Aşı hakkında farkındalığın attırılması hedeflenmiştir. dünya aşı haftası etkinlikleri çerçevesinde ’’Sağlık Aşıyla Koruma Altında’’ ve ‘’Her Yaşın Bir Aşısı Var, Sağlığı Aşılayın’’ sloganları ile Aşı’nın önemi vurgulanırken, aynı sloganların basılı olduğu balon ve şapkalar çocuklara ve halkımıza dağıtılmıştır” denildi.
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