Hakkari’deki okul kantinleri denetlendi

Hakkari Belediye Başkanlığı Gıda Kontrol Birimi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı hizmet almaları amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.Hakkari Belediyesi Gıda...

Hakkari Belediye Başkanlığı Gıda Kontrol Birimi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı hizmet almaları amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Hakkari Belediyesi Gıda Kontrol Birimi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma neticesinde tüm okul kantin, yemekhane ve yaşam alanları Türk Gıda Kodeksi ve HACEP kriterlerine göre denetlendi. Ekipler, aynı zamanda kantin işletmecilerine mevzuat, gıda güvenliği, mutfak ve kişisel hijyen kriterleri noktalarında da bilgilendirme çalışmaları yaptırdı.

Okulların başlamasıyla birlikte denetimlerin hiç aksamadan devam ettiğini belirten öğrenci velileri ise, bu hassasiyetten dolayı denetim ekibine teşekkür ettiler.