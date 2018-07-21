HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:41

Hakkarili Berivanların zorlu mesaisi

Hakkari’de 2 bin 800 rakımlı Merga Miran yaylasında süt sağan kadınlar ’Berivan’ kavurucu sıcaklara adeta meydan okuyorlar.Hakkari’de ’Berivan’ olarak adlandırılan kadınlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen 1 saatlik yolculuğun ardından...

Hakkarili Berivanların zorlu mesaisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Hakkari’de 2 bin 800 rakımlı Merga Miran yaylasında süt sağan kadınlar ’Berivan’ kavurucu sıcaklara adeta meydan okuyorlar.

Hakkari’de ’Berivan’ olarak adlandırılan kadınlar, yazın kavurucu sıcağına rağmen 1 saatlik yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada süt sağarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Hakkari Dağanyurt köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu yılda 2 bin 800 rakımlı Merga Miran yaylasında sıcaklara aldırış etmeden zorlu bir mesaiye göğüs geldiler. Bazıları öğrenci olan Berivanlar okul başlayana kadar ailelerine yardım etmeye devam edeceklerini ifade ettiler. Nergiz Demir isimli bir kız çocuğu, ”Geçimimizi hayvancılıkla sağladığımız için sabah erken kalkıyoruz. Evi işlerini kısa sürede bitirerek daha sonra yaylaya çıkmak için hazırlıklara başlıyoruz. Buradaki Berivanların her biri en azında 50 ile 60 arası koyun ve keçi sağıyor. Bazı aileler süt ve peynirin bir kısmını satarak diğer kısmını ise kış ayları için bırakıyor. 2 bin 800 rakımda huzur ve güven içerisinde koyun sağmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku