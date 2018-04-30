Hakkarililer Berat Kandili’nde camilere akın etti

11 ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili dolayısıyla Hakkari İl Müftlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.Hakkari Merkez H. Sait Cami görevlileri tarafından Beraat Kandili münasebetiyle Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve...

11 ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili dolayısıyla Hakkari İl Müftlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hakkari Merkez H. Sait Cami görevlileri tarafından Beraat Kandili münasebetiyle Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlidi-i Şerif programı gerçekleştirildi.

H. Sait Cami İmam Hatibi Sıddık Özatak, Berat Kandili’nin önemine değinerek, "Unutulmamalıdır ki Berat Kandili bizlere tefekkür etme, kendimizi sorgulama, dargınlıkları, küskünlükleri giderme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı. Bu mübarek gün ve gecede dualarımızla barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacağız. Ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık gelmesini temenni edeceğiz. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız dualarımızı kabul eylesin" dedi.

H. Sait Cami İmam Hatibi Sıddık Özatak tarafından okunan duaların ardından program sona erdi.