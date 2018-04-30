HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:10

Hakkarililer Berat Kandili’nde camilere akın etti

11 ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili dolayısıyla Hakkari İl Müftlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.Hakkari Merkez H. Sait Cami görevlileri tarafından Beraat Kandili münasebetiyle Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve...

Hakkarililer Berat Kandili'nde camilere akın etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

11 ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili dolayısıyla Hakkari İl Müftlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hakkari Merkez H. Sait Cami görevlileri tarafından Beraat Kandili münasebetiyle Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlidi-i Şerif programı gerçekleştirildi.

H. Sait Cami İmam Hatibi Sıddık Özatak, Berat Kandili’nin önemine değinerek, "Unutulmamalıdır ki Berat Kandili bizlere tefekkür etme, kendimizi sorgulama, dargınlıkları, küskünlükleri giderme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı. Bu mübarek gün ve gecede dualarımızla barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacağız. Ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık gelmesini temenni edeceğiz. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız dualarımızı kabul eylesin" dedi.

H. Sait Cami İmam Hatibi Sıddık Özatak tarafından okunan duaların ardından program sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku