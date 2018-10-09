Hakkari’nin çehresi değişiyor

Hakkari Belediyesi yaptığı çalışmalarla şehrin dokusunu değiştirerek estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.Gerek caddelerdeki aydınlatmalar gerekse kavşak ve refüjlerdeki dekoratifler ve bitki ekimleri kent merkezine bambaşka bir...

Hakkari Belediyesi yaptığı çalışmalarla şehrin dokusunu değiştirerek estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

Gerek caddelerdeki aydınlatmalar gerekse kavşak ve refüjlerdeki dekoratifler ve bitki ekimleri kent merkezine bambaşka bir renk kattı. Hakkari Belediyesi tarafından şehrin kalbine 10 bin metrekare alanda Kent Park Yaşam Merkezi inşa çalışmaları, Çölemerik Caddesi’nin ‘Prestij Cadde’ye dönüştürülmesi, 3 bin metrekare alan üzerinde Sümbül Parkı inşa çalışması, Merzan Mahallesi’ne mahalle parkı çalışmaları ve Berçelan’da mahalle parkı inşa çalışmaları gibi birçok noktada yapılan hizmetler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Şehir merkezinin yeni imaja kavuşması ise, yöre halkı tarafından takdir topluyor. Hakkari-Van karayolu başta olmak üzere çarşı merkezindeki refüjlerde yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmenin kent merkezine ayrı bir güzellik kattığını ifade eden vatandaşlar, birer estetik-dekoratif görsel olarak Hakkari’ye kazandırılan bu çalışmaların şehirde bir ilk olduğunu ve aynı zamanda şehrin çevresini değiştiren Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’e teşekkür ettiler.