HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 09:38

Hakkari’nin çehresi değişiyor

Hakkari Belediyesi yaptığı çalışmalarla şehrin dokusunu değiştirerek estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.Gerek caddelerdeki aydınlatmalar gerekse kavşak ve refüjlerdeki dekoratifler ve bitki ekimleri kent merkezine bambaşka bir...

Hakkari'nin çehresi değişiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hakkari Belediyesi yaptığı çalışmalarla şehrin dokusunu değiştirerek estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

Gerek caddelerdeki aydınlatmalar gerekse kavşak ve refüjlerdeki dekoratifler ve bitki ekimleri kent merkezine bambaşka bir renk kattı. Hakkari Belediyesi tarafından şehrin kalbine 10 bin metrekare alanda Kent Park Yaşam Merkezi inşa çalışmaları, Çölemerik Caddesi’nin ‘Prestij Cadde’ye dönüştürülmesi, 3 bin metrekare alan üzerinde Sümbül Parkı inşa çalışması, Merzan Mahallesi’ne mahalle parkı çalışmaları ve Berçelan’da mahalle parkı inşa çalışmaları gibi birçok noktada yapılan hizmetler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Şehir merkezinin yeni imaja kavuşması ise, yöre halkı tarafından takdir topluyor. Hakkari-Van karayolu başta olmak üzere çarşı merkezindeki refüjlerde yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmenin kent merkezine ayrı bir güzellik kattığını ifade eden vatandaşlar, birer estetik-dekoratif görsel olarak Hakkari’ye kazandırılan bu çalışmaların şehirde bir ilk olduğunu ve aynı zamanda şehrin çevresini değiştiren Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’e teşekkür ettiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku