Hakkari’nin muhteşem doğal güzellikleri

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları’nda bulunan Sat-Buzul Gölleri’nde düzenlenen ‘1. Doğa Sporları Festivali’nde çekilen fotoğraflar adete büyüledi. Fotoğrafçı Emin Noyan’ın objektiflerine yansıyan Cilo Dağları ve Sat-Buzul Gölleri’nin fotoğrafları, kartpostallıkları aratmıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin terörden temizlenmesiyle doğal güzellikleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin terörden temizlenmesiyle doğal güzellikleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı.Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları’nda bulunan Sat-Buzul Gölleri’nde düzenlenen ‘1. Doğa...

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