Hakkâri’de “1. Uluslararası Zap Havzası Uleması” sempozyumu

Hakkâri Üniversitesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde “1. Uluslararası Zap Havzası Uleması” sempozyumu düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman ile Türkiye’den ve birçok ülkeden öğretim üyesi, yazar ve araştırmacı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, düzenledikleri sempozyum ve Zap havzası ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Daha sonra ‘1. Uluslararası Zap Havzası Uleması’ sempozyumunun ilk oturumuna geçildi. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma "Hakkâri ve İlim Geleneği", Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özçoşar "Hakkâri Hanedanlarında İlim Geleneği", Irak’tan gelen Araştırmacı Mohammad Ali Mohammad Salih ise "Âlimlerin Eserlerinin Talan Edilmesi" konusunda katılımcılara bilgiler verdiler.

Sempozyuma Türkiye, İran, Irak, Mısır, Filistin, Hollanda, İsveç, Avusturya olmak üzere birçok ülkeden 100’ün üzerinde katılan bilim adamı, 3 gün sürecek olan sempozyumda Hakkâri tarihiyle ilgili bildiri sunacak.

Oturumun sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak, katılımcılara aydınlatıcı bilgiler verdikleri için teşekkür ederek, ilki düzenlenen ‘1. Uluslararası Zap Havzası Uleması’ sempozyumunun hayırlı olmasını diledi.