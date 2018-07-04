HAKKARİ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:03

HDP Hakkari milletvekillerinin mazbataları verildi

HDP’nin tutuklu Hakkari milletvekili Leyla Güven’in mazbatasını avukatı, Sait Dede ise kendi mazbatasını aldı.24 Haziran seçimlerinin ardından Hakkari’den milletvekili seçilen Sait Dede ve tutuklu milletvekili Leyla Güven’in vekili olan...

HDP Hakkari milletvekillerinin mazbataları verildi
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HDP’nin tutuklu Hakkari milletvekili Leyla Güven’in mazbatasını avukatı, Sait Dede ise kendi mazbatasını aldı.

24 Haziran seçimlerinin ardından Hakkari’den milletvekili seçilen Sait Dede ve tutuklu milletvekili Leyla Güven’in vekili olan Avukat Harika Karataş, beraberindeki partililerle Hakkari Valiliğinin konferans salonunda yapılan mazbata teslim törenine katıldı. Sait Dede kendi mazbatasını, tutuklu Leyla Güven’in mazbatasını ise Avukatı Harika Karataş aldı.
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