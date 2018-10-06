Jandarma kontrol noktasında külçe altın ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramamada arka koltuğa gizlenmiş vaziyette 1.500 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramamada arka koltuğa gizlenmiş vaziyette 1.500 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 4 Ekim 2018 günü Yüksekova İlçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada arka koltuğa gizlenmiş vaziyette 1.500 gram kaçak külçe altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.