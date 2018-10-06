HAKKARİ:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:37

Kadın yolcunun çantasında 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir yolcu minibüsünde yapılan aramada bir kadın yolcunun çantasında 500 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kadın yolcunun çantasında 500 gram metamfetamin ele geçirildi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir yolcu minibüsünde yapılan aramada bir kadın yolcunun çantasında 500 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 4 Ekim 2018 günü Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada minibüste yolcu olarak bulunan bir kadının çantasında 500 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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